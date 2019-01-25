Марат Балаев: Митрион в бою с Бейдером был мертвым. С Федором легко Райану в борьбе не будет

ММА 25 января 2019 15:12 Источник: «Советский спорт»

Российский боец лиги ACA Марат Балаев оценил шансы Федора Емельяненко в бою с Райаном Бейдером в финале Гран-при тяжеловесов Bellator.

"Говорить, что Райан Бейдер хорошо борется, после боя с Митрионом, нельзя. Митрион был просто мертвый. Райан брал ногу, Митрион падал. С Федором так не получится. Федор - подвижный и более резкий. Он - не Митрион, в борьбе себя получше чувствует. Федор, когда был молодой, с серьезными вольниками умудрялся оставаться на ногах, его бросали, он все равно на ноги приземлялся. Исход боя будет зависеть от того, в какой форме подойдет к бою Емельяненко. Если будет в форме, то выиграет, думаю, нокаутом. По крайней мере очень хочется в это верить", - сказал Балаев.

Напомним, бой Бейдер - Емельяненко состоится 27 января.