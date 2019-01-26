Федор Емельяненко: Что я пожелаю брату? Это останется при мне, я за него молюсь - Советский спорт
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ММА26 января 2019 11:49Источник: ИА REGNUMАвтор: Липкин Антон

Федор Емельяненко: Что я пожелаю брату? Это останется при мне, я за него молюсь

Российский боец готовится к бою с американцем Бейдером.

Российский боец Федор Емельяненко во время общения с журналистами перед финальным боем Гран-при Bellator в тяжелом весе с американцем Райаном Бейдером ответил на вопрос о своем младшем брате Александре.

«Александр сам знает, что ему делать. Это не касается СМИ. Что я ему пожелаю? Пусть это останется при мне. Я за него молюсь», – приводит ИА REGNUM слова Емельяненко.

Напомним, осенью 2017 года братья Емельяненко обменялись через прессу взаимными претензиями и оскорблениями друг друга. Однако в последнее время Александр несколько раз положительно высказывался о своем старшем брате.

Финал Гран-при Bellator между Емельяненко и Бейдером пройдет в ночь на 27 января в Лос-Анджелесе.

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