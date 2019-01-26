Скотт Кокер: Карьера Федора Емельяненко зависит от предстоящего боя с Бейдером - Советский спорт
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ММА26 января 2019 14:29Источник: Valetudo.ru

Скотт Кокер: Карьера Федора Емельяненко зависит от предстоящего боя с Бейдером

Президент Bellator Скотт Кокер поделился мнением о том, стоит ли Емельяненко продолжать карьеру.

- У нас был короткий разговор с ним на эту тему. Я думаю, что все зависит от предстоящего боя. Если он выйдет в клетку, будет на высоте и в итоге со всем справится, то пойдет в одном направлении, а если у него ничего не получится, то в другом. Ответ на этот вопрос знает только он, после боя вы можете лично поинтересоваться у него об этом, - приводит слова Кокера Valetudo.ru.

Напомним, что 26 января российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко сразится с американцем Райаном Бейдером за звание чемпиона Bellator в тяжелом весе.

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