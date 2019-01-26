Вадим Финкельштейн: Опыта у Емельяненко больше, поэтому Федор должен выиграть

ММА 26 января 2019 14:57 Источник: Allboxing.ru

Бывший менеджер Федора Емельяненко Вадим Финкельштейн поделился ожиданиями от поединка россиянина с американцем Райаном Бейдером.

- Сложно прогнозировать, 50 на 50. У Федора очень тяжелый и опасный оппонент. Все зависит от того, как Емельяненко морально подойдет к этому бою. Опыта у него больше, поэтому он должен выиграть, - передает слова Финкельштейна Allboxing.ru.

Напомним, что 26 января российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко сразится с американцем Райаном Бейдером за звание чемпиона Bellator в тяжелом весе.