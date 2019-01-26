Камил Гаджиев: Емельяненко может нокаутировать Бейдера в первом раунде

ММА 26 января 2019 15:03 Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев поделился ожиданиями от поединка Федора Емельяненко с американцем Райаном Бейдером.

- Понятно, что Федор - не фаворит. За Бейдера говорят его кондиции - это функциональный боец, который не делал перерывов и постоянно на хорошем ходу. И борьбой, за счет которой Емельяненко зачастую побеждал, Райана не удивишь.

Но я не считаю, что у Федора нет шансов, как говорят многие. Уверен, что шансы у него есть, особенно в первой части боя. Емельяненко может нокаутировать Бейдера в первом раунде, - передает слова Гаджиева «Матч ТВ».

Напомним, что 26 января российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко сразится с американцем Райаном Бейдером за звание чемпиона Bellator в тяжелом весе.