Российский боец UFC: Емельяненко был зажат, не был легким и быстрым

ММА 27 января 2019 10:05 Источник: ТАСС Автор: Гичунцев Артур

Встреча прошла сегодня, 27 января, и завершилась нокаутом россиянина на 35-й секунде.

Российский боец UFC Петр Ян прокомментировал поражение Федора Емельяненко в финале Гран-при Bellator. Напомним, он уступил американцу Райану Бейдеру.

"Федор был будто бы зажат, не был легким и быстрым. Это первый раунд, человек только входит в бой, возможна такая зажатость. Но у всего есть свое время, наверное, ему стоит оставить это дело", – цитирует Яна ТАСС.

Ранее сообщалось, что этот поединок может стать последним в карьере 42-летнего Емельяненко.

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