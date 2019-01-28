Скотт Кокер: Bellator даст Бейдеру немного свободы. Тогда он сможет защищать оба пояса

ММА 28 января 2019 16:09 Источник: BJ Penn Автор: Сметанникова Дарья

Райан Бейдер – первый в истории чемпион Bellator в двух весовых категориях.

Президент Bellator Скотт Кокер поделился мнением насчет будущего Райана Бейдера.

«Пока ситуация в полутяжелом весе не прояснится, все зависит от Райана. В полутяжелый дивизион может подняться Гегард Мусаси — он сказал мне, что хочет подняться ради боя с Лиото Мачидой. Но пока перед Бейдером не маячат эти бои, мы дадим ему немного свободы. Тогда он сможет защищать оба пояса. Но я думаю, в итоге мы придем к ситуации, когда нам придется принять деловое решение», - приводит слова Кокера BJ Penn.

Напомним, что 35-летний американец стал победителем Гран-при в тяжелом весе, отправив в нокаут россиянина Федора Емельяненко на 35-й секунде.