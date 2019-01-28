Нурмагомедов - болельщику: Я посетил детский дом в Караганде, как и обещал (фото)

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов запустил акцию, в рамках которой пообещал исполнить 10 желаний разных людей.
Нурмагомедов посетил детский дом в Караганде по просьбе своего болельщика.
«Как я и обещал Сане я посетил Караганду, и детский дом, который он просил, и конечно же он получил от меня мою автобиографию как он и просил, в общем все прошло тихо и спокойно, и самое главное — дети были довольны.
Пусть Всевышний им поможет во всех их начинаниях», - написал Хабиб в инстаграме.
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Как я и обещал Сане я посетил Караганду, и детский дом, который он просил, и конечно же он получил от меня мою автобиографию @khabibtime_book как он и просил, в общем все прошло тихо и спокойно, и самое главное - дети были довольны. Пусть Всевышний им поможет во всех их начинаниях. #Казахстан #Караганда #ДетскийДом #Дети
Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)