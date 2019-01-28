Вартанян проведет поединок с Авелесом на турнире ACA 95 в Москве

ММА 28 января 2019 18:02 Источник: «Советский спорт» Автор: Ващенко Сергей

Один из лучших российских легковесов Эдуард Вартанян проведет бой против американского бойца Джошуа Авелеса в Москве. В своей карьере 27-летний россиянин по прозвищу "Львиное Сердце" одержал 19 побед в 23 поединках, из них 8 побед в 11 боях пришлось на выступления в лиге ACA. В числе соперников значатся такие имена, как: Александр Шаблий, Александр Сарнавский и Андрей Кошкин.

30-летний Джошуа Авелес по прозвищу "Король" из южной Калифорнии провел 39 боев, из которых в 26 одержал победы. Три последние встречи прошли под эгидой организации ACA и каждая из них закончилась победой американца. Авелес - яркий ударник, умеет из каждого боя сделать зрелищное представление. Он не упускает возможности эффектно атаковать соперника. Идеальные боксерские навыки, крепкая челюсть и хорошая защита, в том числе и от тейкдаунов делают Авелеса универсальным бойцом.

Поединок состоится 27 апреля, на турнире АСА 95 в Москве.