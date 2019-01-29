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ММА29 января 2019 10:29Автор: Сметанникова Дарья

Нурмагомедов и Макгрегор подписали соглашение с Атлетической комиссией штата Невада

Бойцы Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор подписали соглашение с Атлетической комиссией штата Невада по делу о потасовке на турнире UFC 229 6 октября.

Как сообщает Las Vegas Review-Journal, Хабиб и Конор не будут присутствовать на дисциплинарном заседании комиссии, которое пройдет сегодня, 29 января. Сообщается, что слушание не посетят фигурирующие в деле Зубайра Тухугов и Абубакар Нурмагомедов, тоже подписавшие соглашение со штатом Невада.

Комиссия из пяти человек должна проголосовать, принимать эти условия или нет. Однако, несмотря на это, все фигуранты дела получат отстранения от боев и денежные штрафы.

Напомним, после победы Нурмагомедова над Конором, россиянин выбежал в зрительный зал и устроил потасовку с тренером ирландца. Секундант Хабиба Зубайра Тухугов и двоюродный брат бойца Абубакар Нурмагомедов в октагоне подрались с Макгрегором.

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