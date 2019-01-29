Исмагулов проведет следующий бой против Альвареса 23 февраля в Праге

ММА 29 января 2019 11:42 Источник: Sherdog Автор: Сметанникова Дарья

23 февраля в Праге состоится турнир UFC Fight Night 145.

Российский легковес Дамир Исмагулов на турнире в Праге проведет бой против испанца Йоэля Альвареса. Об этом сообщает Sherdog.

Крайний бой 27-летний россиянин провел в декабре, он стал для него дебютным в UFC. Исмгулов в нем единогласным решением судей победил Алекса Горджиса.

Поединок с Исмагулов для Альвареса станет первым в рамках UFC. Всего на счету испанца 15 побед и одно поражение в 2015 году от россиянина Али Абдулхаликова на турнире М-1.

На UFC Fight Night 145 в Праге выступят еще четыре россиянина: Петр Ян, Рамазан Эмеев, Магомед Анкалаев и Рустам Хабилов.