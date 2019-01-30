ММА 30 января 2019 06:50 Источник: ТАСС Автор: Гичунцев Артур

Первый поединок в этой лиге боец провел 11 декабря 2015 года.

Ирландский боец смешанного стиля Артём Лобов расторг контракт с UFC по обоюдному согласию сторон.

"Артём попросил UFC о прекращении контракта. UFC удовлетворил просьбу. В настоящий момент мы рассматриваем предложения о продолжении карьеры», – сообщили ТАСС в компании Gagarin Sports Management, представляющей интересы Лобова.

За все время в UFC боец русского происхождения провел 8 боев и одержал 2 победы.

Ранее сообщалось, что Лобов готов провести поединок против россиянина Зубайры Тухугова.