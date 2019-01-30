Зубайра Тухугов – о дисквалификации в UFC: Мощная команда с Кавказа выйдет на охоту в октябре - Советский спорт
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ММА30 января 2019 07:07Источник: InstagramАвтор: Гичунцев Артур

Зубайра Тухугов – о дисквалификации в UFC: Мощная команда с Кавказа выйдет на охоту в октябре

Ранее сообщалось, что российские бойцы, в том числе Хабиб Нурмагомедов, были наказаны за участие в потасовке на турнире UFC 229.

Российский боец UFC Зубайра Тухугов не оставил без внимания решение Атлетической комиссии штата Невада отстранить его на год, а также оштрафовать на 25 тысяч долларов.

"Прошло заседание суда, расставлены точки в этом вопросе. Меня отстранили на год и назначили штраф в 25 тысяч долларов, как и Абубакару Нурмагомедову. Хабиба отстранили на 9 месяцев и оштрафовали на 500 тысяч.

Значит, есть в этом благо для нас, и Всевышний так захотел. Эта мощная команда с Кавказа выйдет на охоту в октябре и еще заявит о себе", – написал Тухугов в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что на год также дисквалифицирован брат Нурмагомедова, Абубакар Нурмагомедов. Ему, как и Тухугову, придется выплатить штраф в размере 25 тысяч долларов.

Что касается Хабиба, то он получил наказание в виде 9 месяцев дисквалификации, а также обязан выплатить штраф в размере 500 тысяч долларов.

#ufc#смешанные единоборства#Тухугов Зубайра
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