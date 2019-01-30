Менеджер Нурмагомедова: Хабиб планирует выступить в ноябре

ММА 30 января 2019 10:04 Источник: Twitter.com Автор: Гичунцев Артур

Ранее сообщалось, что россиянин дисквалифицирован на 9 месяцев и заплатит 500 тысяч долларов в качестве штрафа за потасовку после боя с Конором Макгрегором.

Али Абельазиз, менеджер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, рассказал о планах уроженца Дагестана на 2019 год.

"Он больше не будет драться в штате Невада, поскольку комиссия на год дисквалифицировала его товарищей.

Также Хабиб не будет выступать до тех пор, пока их наказание не подойдет к концу. Нурмагомедов планирует выступить в ноябре на Мэдисон-сквер-гарден", – привёл слова Абдель-Азиза журналист Ариель Хельвани в своем Twitter.

Напомним, по решению Атлетической комиссии штата Невада россияне Зубайра Тухугов, а также брат Нурмагомедова, Абубакар, пропустят год и заплатят по 25 тысяч долларов в качестве штрафа.