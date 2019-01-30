Абдулманап Нурмагомедов: Конору 50 тысяч штрафа, а Хабибу 500, ну как такое возможно? - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1Азбука Андронова

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
ММА30 января 2019 13:07Источник: Sport24.ruАвтор: Сметанникова Дарья

Абдулманап Нурмагомедов: Конору 50 тысяч штрафа, а Хабибу 500, ну как такое возможно?

Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) дисквалифицировала Нурмагомедова на девять месяцев, Тухугова и Абубакара Нурмагомедова – на год, а Макгрегора – на полгода.

Отец чемпиона UFC Абдулманап Нурмагомедов прокомментировал наказание своего сына.

«Я не согласен с этим решением. Конору 50 тысяч штрафа, а Хабибу 500, ну как такое возможно? Даже не знаю, что тут сказать.

Еще полгода назад, как только бой закончился, я сказал, что штраф будет 500 тысяч и отстранят на срок от шести до девяти месяцев. Так они и сделали. Поэтому решение оказалось ожидаемым. Кроме маленького штрафа Конора.

Будем ли подавать протест? Ничего делать не будем. Хабиб продолжит тренироваться и готовиться к следующим боям», - цитирует Абдулманапа Sport24.ru.

Напомним, Нурмагомедов в ночь на 7 октября 2018 года в Лас-Вегасе победил ирландца Конора Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Сразу после окончания боя российский боец, перепрыгнув через ограждение к болельщикам, спровоцировал массовую потасовку. Зубайра Тухугов, а также другие партнеры Нурмагомедова, появились в октагоне и напали на ирландца.

#нурмагомедов абдулманап#нурмагомедов хабиб#макгрегор конор#смешанные единоборства#ufc
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта