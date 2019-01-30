Абдулманап Нурмагомедов: Конору 50 тысяч штрафа, а Хабибу 500, ну как такое возможно?

ММА 30 января 2019 13:07 Источник: Sport24.ru Автор: Сметанникова Дарья

Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) дисквалифицировала Нурмагомедова на девять месяцев, Тухугова и Абубакара Нурмагомедова – на год, а Макгрегора – на полгода.

Отец чемпиона UFC Абдулманап Нурмагомедов прокомментировал наказание своего сына.

«Я не согласен с этим решением. Конору 50 тысяч штрафа, а Хабибу 500, ну как такое возможно? Даже не знаю, что тут сказать.

Еще полгода назад, как только бой закончился, я сказал, что штраф будет 500 тысяч и отстранят на срок от шести до девяти месяцев. Так они и сделали. Поэтому решение оказалось ожидаемым. Кроме маленького штрафа Конора.

Будем ли подавать протест? Ничего делать не будем. Хабиб продолжит тренироваться и готовиться к следующим боям», - цитирует Абдулманапа Sport24.ru.

Напомним, Нурмагомедов в ночь на 7 октября 2018 года в Лас-Вегасе победил ирландца Конора Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Сразу после окончания боя российский боец, перепрыгнув через ограждение к болельщикам, спровоцировал массовую потасовку. Зубайра Тухугов, а также другие партнеры Нурмагомедова, появились в октагоне и напали на ирландца.