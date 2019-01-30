Президент UFC: Удивлен решением комиссии в части Нурмагомедова

ММА 30 января 2019 18:16 Источник: MMA Fighting Автор: Сметанникова Дарья

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов дисквалифицирован на 9 месяцев и оштрафован на 500 тысяч долларов Атлетической комиссией Невада.

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал решение комиссии о наказаниях Нурмагомедова и Конора Макгрегора, который получил шесть месяцев дисквалификации и 50 тысяч долларов штрафа.

«Я был удивлен решением комиссии в части Хабиба. На мой взгляд, решение несколько суровое. Но мы имеем то, что имеем», - цитирует Уайта MMA Fighting.

Напомним, что Нурмагомедов в ночь на 7 октября 2018 года в Лас-Вегасе победил ирландца Конора Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде и защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Сразу после окончания боя российский боец, перепрыгнув через ограждение к болельщикам, спровоцировал массовую потасовку.