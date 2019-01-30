Президент UFC: Удивлен решением комиссии в части Нурмагомедова - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1Азбука Андронова

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
ММА30 января 2019 18:16Источник: MMA FightingАвтор: Сметанникова Дарья

Президент UFC: Удивлен решением комиссии в части Нурмагомедова

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов дисквалифицирован на 9 месяцев и оштрафован на 500 тысяч долларов Атлетической комиссией Невада.

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал решение комиссии о наказаниях Нурмагомедова и Конора Макгрегора, который получил шесть месяцев дисквалификации и 50 тысяч долларов штрафа.

«Я был удивлен решением комиссии в части Хабиба. На мой взгляд, решение несколько суровое. Но мы имеем то, что имеем», - цитирует Уайта MMA Fighting.

Напомним, что Нурмагомедов в ночь на 7 октября 2018 года в Лас-Вегасе победил ирландца Конора Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде и защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Сразу после окончания боя российский боец, перепрыгнув через ограждение к болельщикам, спровоцировал массовую потасовку.

#нурмагомедов хабиб#уайт дана#макгрегор конор#ufc
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта