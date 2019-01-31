Отец Нурмагомедова: В UFC хотят реванша с Макгрегором. Такой бой возможен - Советский спорт
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ММА31 января 2019 06:34Источник: «Известия»Автор: Гичунцев Артур

Отец Нурмагомедова: В UFC хотят реванша с Макгрегором. Такой бой возможен

Первый поединок прошел в октябре 2018 года и завершился победой россиянина удушающим приемом.

Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал о планах своего сына после дисквалификации, которую он получил за неспортивное поведение после поединка с ирландцем Конором Макгрегором.

"С точки зрения спортивной составляющей дисквалификация на девять месяцев никак не поменяет наши планы. Хабиб и так не вернулся бы в октагон раньше ноября. Ведь в период с 5 мая по 3 июня он будет соблюдать мусульманский пост Рамадан, и поддерживать оптимальную физическую форму ему будет непросто. После поста он начнёт усердно тренироваться и готовиться к своему следующему поединку в UFC.

Нам бы хотелось сразиться с Фергюсоном или Сен-Пьером. UFC хочется, чтобы состоялся реванш с Макгрегором. Такой бой возможен, но повторюсь, нам это интересно в меньшей степени. Макгрегор – пройденный этап. У Хабиба уже другие задачи, он хочет идти дальше. Ему нужен сильный достойный оппонент, к которым сегодня относятся Фергюсон и Сен-Пьер. Не оставляем и идею проведения поединка с боксёром Флойдом Мейвезером", – приводят слова Абдулманапа Нурмагомедова «Известия».

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