Украинский боец: Емельяненко мог стать чемпионом Bellator, а теперь получает советы, когда ему уходить

ММА 31 января 2019 11:21 Источник: Instagram Автор: Гичунцев Артур

Поединок прошел в США.

27 января, российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру в финале Гран-при Bellator.

Бой завершился в первом раунде. На 35-й секунде Емельяненко пропустил мощнейший удар, после чего рефери остановил поединок.

Украинский боец смешанного стиля Никита Крылов поделился впечатлениями от поединка.

"За 35 секунд до поражения Федор был бойцом, который мог в 42 года стать чемпионом второй организации в мире Bellator и выиграть три боя за девять месяцев. А теперь он получает советы, когда ему уходить", – написал Крылов в своем Instagram.