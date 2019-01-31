Украинский боец: Емельяненко мог стать чемпионом Bellator, а теперь получает советы, когда ему уходить - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1Азбука Андронова

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
ММА31 января 2019 11:21Источник: InstagramАвтор: Гичунцев Артур

Украинский боец: Емельяненко мог стать чемпионом Bellator, а теперь получает советы, когда ему уходить

Поединок прошел в США.

27 января, российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру в финале Гран-при Bellator.

Бой завершился в первом раунде. На 35-й секунде Емельяненко пропустил мощнейший удар, после чего рефери остановил поединок.

Украинский боец смешанного стиля Никита Крылов поделился впечатлениями от поединка.

"За 35 секунд до поражения Федор был бойцом, который мог в 42 года стать чемпионом второй организации в мире Bellator и выиграть три боя за девять месяцев. А теперь он получает советы, когда ему уходить", – написал Крылов в своем Instagram.

#Bellator (промоутерская компания)#емельяненко федор#бейдер райан#смешанные единоборства#крылов никита
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта