Украинский боец: Емельяненко мог стать чемпионом Bellator, а теперь получает советы, когда ему уходить

Поединок прошел в США.
27 января, российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру в финале Гран-при Bellator.
Бой завершился в первом раунде. На 35-й секунде Емельяненко пропустил мощнейший удар, после чего рефери остановил поединок.
Украинский боец смешанного стиля Никита Крылов поделился впечатлениями от поединка.
"За 35 секунд до поражения Федор был бойцом, который мог в 42 года стать чемпионом второй организации в мире Bellator и выиграть три боя за девять месяцев. А теперь он получает советы, когда ему уходить", – написал Крылов в своем Instagram.