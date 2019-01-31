Атлетическая комиссия Невады планируют наказывать бойцов ММА за трештокинг

ММА 31 января 2019 12:42 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Атлетическая комиссия Невады планирует штрафовать и отстранять бойцов за трештокинг (вербальные панчи).

Комиссия всерьез рассматривает возможность наказывать бойцов за перепалки перед боем.

«Думаю, это то, за чем мы должны начать пристально следить в будущем, и, думаю, мы должны этим управлять.

Я считаю, что это дошло до точки, когда становится неприемлемым. Нет других таких спортсменов, которые говорят так, как Мистер Макгрегор на пресс-конференциях. Считаю, что мы должны занять более активную позицию в вопросе контроля того, что говорят бойцы», - сообщил исполнительный директор NAC Боб Беннетт.