Атлетическая комиссия Невады планируют наказывать бойцов ММА за трештокинг - Советский спорт
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ММА31 января 2019 12:42Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Атлетическая комиссия Невады планируют наказывать бойцов ММА за трештокинг

Атлетическая комиссия Невады планирует штрафовать и отстранять бойцов за трештокинг (вербальные панчи).

Комиссия всерьез рассматривает возможность наказывать бойцов за перепалки перед боем.

«Думаю, это то, за чем мы должны начать пристально следить в будущем, и, думаю, мы должны этим управлять.

Я считаю, что это дошло до точки, когда становится неприемлемым. Нет других таких спортсменов, которые говорят так, как Мистер Макгрегор на пресс-конференциях. Считаю, что мы должны занять более активную позицию в вопросе контроля того, что говорят бойцы», - сообщил исполнительный директор NAC Боб Беннетт.

#смешанные единоборства#беннетт бо
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