Нурмагомедов станет ведущим казахстанского шоу

Реалити-проект будет транслироваться в 118 странах мира.
Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов станет ведущим казахстанского телевизионного проекта «The Nomads». Об этом сообщает BNews.kz.
Участниками шоу станут медийные личности, спортсмены, бизнесмены, которые будут соревноваться в знании казахской культуры.
«Одним из ведущих второго сезона телепроекта станет знаменитый Хабиб Нурмагомедов, чемпион UFC в легком весе, двукратный чемпион мира по боевому самбо, чемпион России по боевому самбо, обладатель кубка и чемпион Евразии по рукопашному бою. Сандыктауцы в предвкушении», - сообщил аким Сандыктауского района Асылбек Исмагамбетов.
Ранее ведущим шоу был казахстанский боксер Бахтияр Артаев.