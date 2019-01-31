Нурмагомедов станет ведущим казахстанского шоу

ММА 31 января 2019 14:17 Источник: Arabnews Автор: Сметанникова Дарья

Реалити-проект будет транслироваться в 118 странах мира.

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов станет ведущим казахстанского телевизионного проекта «The Nomads». Об этом сообщает BNews.kz.

Участниками шоу станут медийные личности, спортсмены, бизнесмены, которые будут соревноваться в знании казахской культуры.

«Одним из ведущих второго сезона телепроекта станет знаменитый Хабиб Нурмагомедов, чемпион UFC в легком весе, двукратный чемпион мира по боевому самбо, чемпион России по боевому самбо, обладатель кубка и чемпион Евразии по рукопашному бою. Сандыктауцы в предвкушении», - сообщил аким Сандыктауского района Асылбек Исмагамбетов.

Ранее ведущим шоу был казахстанский боксер Бахтияр Артаев.