Вадим Финкельштейн: Двумя руками за то, чтобы NSAC начала применять санкции к бойцам за треш-ток - Советский спорт
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ММА31 января 2019 20:05Источник: «RT на русском»

Вадим Финкельштейн: Двумя руками за то, чтобы NSAC начала применять санкции к бойцам за треш-ток

Глава Всемирной ассоциации смешанных единоборств (WMMAA) Вадим Финкельштейн – о намерении Атлетической комиссии штата Невада (NSAC) применять санкции к бойцам за оскорбительные высказывания в адрес друг друга на официальных мероприятиях перед поединками.

– Двумя руками за. То, что Конор Макгрегор вводит в моду, нездорово. Неприемлемо, когда он переходит на личности, как это было с Хабибом Нурмагомедовым. В первую очередь, это спорт. Наверное, это где-то и шоу, но существуют определенные рамки приличия.

Конор вовсе пересек все черты — оскорблял отца, веру. Все это для того, чтобы вызвать ажиотаж. Понятно, что он таким образом привлекает к себе внимание, – приводит слова Финкельштейна RT.

Напомним, Нурмагомедов в ночь на 7 октября 2018 года в Лас-Вегасе победил ирландца Конора Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Сразу после окончания боя российский боец, перепрыгнув через ограждение к болельщикам, спровоцировал массовую потасовку.

В результате NSAC (NSAC) дисквалифицировала Нурмагомедова на девять месяцев, Тухугова и Абубакара Нурмагомедова – на год, а Макгрегора – на полгода.

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