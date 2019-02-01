Бен Аскрен: Я залезу на спину Нурмагомедова и буду скандировать: «США»

ММА 01 февраля 2019 13:53 Автор: Сметанникова Дарья

Американский боец UFC Бен Аскрен выразил желание провести бой с чемпионом UFC из России Хабибом Нурмагомедовым.

«Если откроется весовая категория до 165 фунтов (74,8 кг), то противостояние России и США, как всегда, будет великолепной сюжетной линией. Так уже происходит со времен холодной войны. Подумайте об этом и о том, как это продастся.

Если к тому моменту (к началу проведения боев в новой весовой категории) мой рекорд будет 20-0, а Хабиба - 27-0, то чей-то ноль должен закрыться. Я залезу к нему на спину и буду скандировать: «США»!, - цитирует Аскрена Lowkick MMA.