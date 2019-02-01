Лобов согласился на бой с Тухуговым по инициативе Кадырова - Советский спорт
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ММА01 февраля 2019 13:57Источник: Sport24.ruАвтор: Сметанникова Дарья

Лобов согласился на бой с Тухуговым по инициативе Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что готов организовать бой между Артемом Лобовым и Зубайрой Тухуговым.

Ирландский боец российского происхождения Лобов объявил об уходе из UFC. Тухугов был дисквалифицирован организацией на год и оштрафован на 25 тысяч долларов из-за потасовки после боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора.

«Приятно удивило (предложение Рамзана Кадырова). Не ожидал, что наши бои каким-то образом затрагивают его радар. Думал, ему не до нас. Приятно, что он интересуется и смотрит. Не остался в стороне. Думаю, это подчеркивает, на какой уровень вышел наш спорт.

Наказание Тухугова? Это мировая организация, и они должны были ответить на это. Не отреагировать было бы неправильно и глупо. Они так и сделали. Я хочу этот бой, он принципиален. Готов буду его провести в любое время и в любой лиге», - цитирует Лобова Sport24.ru.

#лобов артем#Тухугов Зубайра#кадыров рамзан#смешанные единоборства
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