Лобов согласился на бой с Тухуговым по инициативе Кадырова

ММА 01 февраля 2019 13:57 Источник: Sport24.ru Автор: Сметанникова Дарья

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что готов организовать бой между Артемом Лобовым и Зубайрой Тухуговым.

Ирландский боец российского происхождения Лобов объявил об уходе из UFC. Тухугов был дисквалифицирован организацией на год и оштрафован на 25 тысяч долларов из-за потасовки после боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора.

«Приятно удивило (предложение Рамзана Кадырова). Не ожидал, что наши бои каким-то образом затрагивают его радар. Думал, ему не до нас. Приятно, что он интересуется и смотрит. Не остался в стороне. Думаю, это подчеркивает, на какой уровень вышел наш спорт.

Наказание Тухугова? Это мировая организация, и они должны были ответить на это. Не отреагировать было бы неправильно и глупо. Они так и сделали. Я хочу этот бой, он принципиален. Готов буду его провести в любое время и в любой лиге», - цитирует Лобова Sport24.ru.