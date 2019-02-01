Жорж Сен-Пьер: Мои менеджеры пытаются устроить бой с Нурмагомедовым

ММА 01 февраля 2019 16:52 Автор: Сметанникова Дарья

Канадский боец Жорж Сен-Пьер сообщил о готовности провести бой с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

«Уже несколько месяцев мои менеджеры общаются с UFC, чтобы попытаться устроить бой с Хабибом Нурмагомедовым. Я знаю, что Хабиб хотел подраться со мной, и я хочу подраться с ним. Дело не в неприязни, а в уважении. Меня как спортсмена привлекает возможность победить того, кто кажется непобедимым.

Я считаю Хабиба лучшим бойцом ​​в мире. Он непобежден. Когда ты смотришь, как он выступает, он невероятен. Он побеждает в каждом раунде. Никто никогда не находил его слабого места. Так что он — это действительно хорошая задача, которую нужно решить» - цитирует Сен-Пьера GlobalNews.

Напомним, 37-летний Сен-Пьер был чемпионом UFC в полусреднем и среднем дивизионах.

Он завершил карьеру в 2013 году, после чего возобновил ее в 2017 году ради боя с британцем Майклом Биспингом за титул чемпиона в среднем весе.