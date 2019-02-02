Брат Нурмагомедова – о бое с Сен-Пьером: В разработке на конец года - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1Азбука Андронова

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
ММА02 февраля 2019 13:45Источник: InstagramАвтор: Гичунцев Артур

Брат Нурмагомедова – о бое с Сен-Пьером: В разработке на конец года

Ранее стало известно, что уроженец Дагестана дисквалифицирован на 9 месяцев за потасовку после боя с Конором Макгрегором.

Магомед Нурмагомедов, брат чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал о планах чемпиона организации на 2019 год.

В своем Instagram Магомед опубликовал фотографию брата и канадского бойца Жоржа Сен-Пьера, подписав ее так: "В разработке на конец года".

Ранее Сен-Пьер заявлял журналистам, что готов провести поединок против россиянина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

В Разработке на конец года 💣

Публикация от Muhammad (@nurmagomedov_84)

#смешанные единоборства#нурмагомедов хабиб#сен-пьер жорж#ufc
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта