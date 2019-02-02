Брат Нурмагомедова – о бое с Сен-Пьером: В разработке на конец года

ММА 02 февраля 2019 13:45 Источник: Instagram Автор: Гичунцев Артур

Ранее стало известно, что уроженец Дагестана дисквалифицирован на 9 месяцев за потасовку после боя с Конором Макгрегором.

Магомед Нурмагомедов, брат чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал о планах чемпиона организации на 2019 год.

В своем Instagram Магомед опубликовал фотографию брата и канадского бойца Жоржа Сен-Пьера, подписав ее так: "В разработке на конец года".

Ранее Сен-Пьер заявлял журналистам, что готов провести поединок против россиянина.