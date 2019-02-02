Нурмагомедов не стал исключать вариант примирения с Макгрегором

ММА 02 февраля 2019 16:45 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Гичунцев Артур

По словам россиянина, ирландец оскорблял его родных и близких, а также затронул его религиозные взгляды.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о своем отношении к ирландцу Конору Макгрегору после поединка, который прошел в октябре 2018 года.

«Кто мы такие, чтобы не прощать людей. Сейчас тяжело представить, что мы с Конором сможем пожать друг другу руки, но я этого не исключаю», – сказал россиянин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Поединок прошел 7 октября 2018 года и завершился победой уроженца Дагестана удушающим приемом в 4-м раунде.