Нурмагомедов не стал исключать вариант примирения с Макгрегором - Советский спорт
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ММА02 февраля 2019 16:45Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Гичунцев Артур

Нурмагомедов не стал исключать вариант примирения с Макгрегором

По словам россиянина, ирландец оскорблял его родных и близких, а также затронул его религиозные взгляды.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о своем отношении к ирландцу Конору Макгрегору после поединка, который прошел в октябре 2018 года.

«Кто мы такие, чтобы не прощать людей. Сейчас тяжело представить, что мы с Конором сможем пожать друг другу руки, но я этого не исключаю», – сказал россиянин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Поединок прошел 7 октября 2018 года и завершился победой уроженца Дагестана удушающим приемом в 4-м раунде.

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