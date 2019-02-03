Как Кадыров следил за выступлением Нурмагомедова и Бибулатова на турнире UFC в Бразилии (видео)

ММА 03 февраля 2019 09:41 Источник: ВКонтакте Автор: Гичунцев Артур

Спортсмен из РФ одержал победу нокаутом в 1-м раунде.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров оставил запись на своей странице в «Вконтакте», посвященную победе россиянина Саида Нурмагомедова на турнире UFC Fight Night 144, где он встречался с бразильцем Рикардо Рамосом.

«Блестящую победу одержал дорогой брат, представитель Чеченского Республиканского клуба «Ахмат» Саид Нурмагомедов на турнире UFC Fight Night 144. Он встречался с бразильцем Рикардо Рамосом.

В этом поединке Саид показал хороший уровень подготовки. Несмотря на все усилия оппонента, он с первых секунд доминировал в октагоне, увеличивая свое преимущество грамотными действиями. В результате поединок завершился уверенной победой Нурмагомедова в первом раунде.

Саид еще раз доказал, что является бойцом высокого класса, которому по силу побороться с любым титулованным соперником. Я поздравляю его с замечательным результатом!», – написал Кадыров.

Отметим, что на этом турнире также выступил Магомед Бибулатов. Россиянин проиграл раздельным решением судей Рожериу Бонторину.