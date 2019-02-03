Президент «Ахмата»: Беспредел! Только так можно охарактеризовать то, как поступили с Бибулатовым

ММА 03 февраля 2019 10:36 Источник: Instagram Автор: Гичунцев Артур

Президент бойцовского клуба «Ахмат» Абузайд Висмурадов остался недоволен работой арбитров UFC на турнире с участием Магомеда Бибулатова, который проиграл судейским решением бразильцу Рожерио Бонторину.

"Беспредел! Только так можно охарактеризовать то, как поступили с Магомедом Бибулатовым на турнире UFC FIGHT NIGHT 144 в Бразилии. В поединке против местного спортсмена Рожерио Бонторина Бибулатов доминировал, как в стойке, так и на покрытии. Магомед перебивал соперника в ударной технике и переводил в партер.

Все, чем смог ответить бразилец за 15 минут боя – 2 неубедительные попытки удушающего, которые не были близки к завершению. В итоге, судьи отдали победу местному файтеру. Такой вердикт не укладывается в голове. Разве так должны обслуживать поединки в Лиге мирового уровня? После этого тяжело верить в беспристрастность судейского корпуса организации. Команду "Ахмат" сейчас одолевает полное разочарование и опустошение.

Благо, другой представитель клуба Саид Нурмагомедов продемонстрировал то, как нужно драться на родине у соперника, уже в 1 раунде нокаутировав Рикардо Рамоса. Поздравляю, Дорогой Брат! Это была сверхуверенная победа", – написал Висмурадов в Инстаграме.