Керимов и Дудаев оспорят объединенный пояс чемпиона АСА

ММА 03 февраля 2019 15:35 Источник: «Советский спорт» Автор: Ващенко Сергей

16 марта в Санкт-Петербурге на турнире ACA 93 состоится бой за титул чемпиона мира ACA в легчайшем весе. За объединенный пояс организации поспорят чемпион лиги АСВ Рустам Керимов и чемпион WFCA Абдул-Рахман Дудаев.

Президент лиги ACA Алексей Яценко: "Супер-бой в формате "чемпион против чемпиона" между Рустамом Керимовым и Абдул-Рахманом Дудаевым - один из самых ожидаемых среди поклонников ММА. Это будет противостояние не только двух самых сильных российских легковесов, а битва выносливости и напора, опыта и тактики.

Абдул-Рахман Дудаев - чемпион WFCA в легчайшем весе, экс-чемпион лиги ACB в полулёгком весе. Очень яркий и зрелищный боец, предпочитающий в ударную технику, выделяется отличной выносливостью и умением поддерживать высокий темп в клетке. Благодаря бойцовскому драйву не дает перевести себя в партер. Из 22 побед в его активе 13 им одержаны досрочно. Его оппонент не уступает в мастерстве. Победитель Гран-При Prime Selection, чемпион ACВ в легчайшем весе, не знающий поражений уроженец республики Дагестан - Рустам Керимов, боец очень напористый и неуступчивый, обладающий нестандартной техникой и неуёмной энергией".