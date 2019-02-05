Менеджер Махаечева: Хотим боя с Ли, Кевин тоже выразил согласие - Советский спорт
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ММА05 февраля 2019 10:59Источник: ТАССАвтор: Гичунцев Артур

Менеджер Махаечева: Хотим боя с Ли, Кевин тоже выразил согласие

В активе Махачева 16 побед и одно поражение. На счету Ли – 17 побед и четыре поражения.

Ризван Магомедов, менеджер российского бойца UFC Ислама Махачева, рассказал о планах своего клиента на ближайшее время.

"Мы хотим этого боя, Ли тоже выразил согласие. Нам нет разницы – 30 марта или 13 апреля. Мы ведем сейчас работу в этом направлении", – сказал Магомедов, чьи слова приводит ТАСС.

В крайнем поединке Кевин Ли проиграл Элу Яквинте, который бился с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым за титул в легком весе.

#смешанные единоборства#ufc#махачев ислам#магомедов ризван#ли кевин
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