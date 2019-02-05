Bellator пытается подписать контракт с Лобовым

ММА 05 февраля 2019 12:13 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Ранее боец расторг соглашение с UFC по обоюдному согласию сторон.

Ирландский боец смешанного стиля Артем Лобов рассказал о планах на будущее, отметив, что может перебраться в Bellator.

Отметим, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предлагал Лобову провести поединок в Грозном против россиянина Зубайры Тухугова

"Представители Bellator вышли на меня раньше остальных. На данный момент я вместе со своими менеджерами рассматриваю все предложения. Ни одно из них не явялется слишком большим или слишком маленьким. Так что, готов рассмотреть любой вариант.

Если кто-то готов предложить мне семизначную цифру прямо сейчас, то я подпишу контракт. "Русский молот" заставит визжать фанатов организации, которая решит это сделать", – цитирует Лобова MMA News.