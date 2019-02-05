Bellator пытается подписать контракт с Лобовым - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
ММА05 февраля 2019 12:13Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

Bellator пытается подписать контракт с Лобовым

Ранее боец расторг соглашение с UFC по обоюдному согласию сторон.

Ирландский боец смешанного стиля Артем Лобов рассказал о планах на будущее, отметив, что может перебраться в Bellator.

Отметим, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предлагал Лобову провести поединок в Грозном против россиянина Зубайры Тухугова

"Представители Bellator вышли на меня раньше остальных. На данный момент я вместе со своими менеджерами рассматриваю все предложения. Ни одно из них не явялется слишком большим или слишком маленьким. Так что, готов рассмотреть любой вариант.

Если кто-то готов предложить мне семизначную цифру прямо сейчас, то я подпишу контракт. "Русский молот" заставит визжать фанатов организации, которая решит это сделать", – цитирует Лобова MMA News.

#Bellator (промоутерская компания)#смешанные единоборства#лобов артем
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта