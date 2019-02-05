Менеджер Нурмагомедова: Хабиб готов подраться с Фергюсоном, но он старый и скучный боец

ММА 05 февраля 2019 12:46 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Ранее сообщалось, что именно Фергюсон станет следующим соперником россиянина.

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал информацию о возможном бое против американца Тони Фергюсона.

"Не думаю, что Фергюсон заслуживает поединка с Хабибом. Он просто не мужик, а его победная серия не имеет никакого значения.

Хабиб, конечно, готов с ним подраться, но у Тони нет характера. Он пустышка. Что из себя представляет Фергюсон? Ничего. Вот Макгрегор что-то представляет, а Тони просто скучный боец. Его время прошло. Он старый и медленный", – цитирует Абдель-Азиза MMA News.

Напомним, Нурмагомедов получил дисквалификацию в виде 9 месяцев и штрафа в 500 тысяч долларов. Ожидается, что он сможет выступить в ноябре.