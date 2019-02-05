Официально: Александр Емельяненко вернется в октагон 4 мая

ММА 05 февраля 2019 14:07 Источник: ТАСС Автор: Гичунцев Артур

На данный момент боец одержал 28 побед и потерпел 7 поражений.

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко проведет следующий поединок на турнире организации Russian Cagefighting Championship (RCC) в Челябинске, который пройдет 4 мая.

"Уже точно шестой турнир пройдет в Челябинске. Он станет первым полноценным турниром по смешанным единоборствам для города. Планируем, что в главном бою вечера выступит Александр Емельяненко.

Мы рассматриваем несколько вариантов иностранных соперников для него, в том числе и Франсимара Барросо, с которым Александр должен был драться в декабре", – рассказал исполнительный директор RCC Николай Клименко, чьи слова приводит ТАСС.