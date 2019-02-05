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ММА05 февраля 2019 14:07Источник: ТАССАвтор: Гичунцев Артур

Официально: Александр Емельяненко вернется в октагон 4 мая

На данный момент боец одержал 28 побед и потерпел 7 поражений.

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко проведет следующий поединок на турнире организации Russian Cagefighting Championship (RCC) в Челябинске, который пройдет 4 мая.

"Уже точно шестой турнир пройдет в Челябинске. Он станет первым полноценным турниром по смешанным единоборствам для города. Планируем, что в главном бою вечера выступит Александр Емельяненко.

Мы рассматриваем несколько вариантов иностранных соперников для него, в том числе и Франсимара Барросо, с которым Александр должен был драться в декабре", – рассказал исполнительный директор RCC Николай Клименко, чьи слова приводит ТАСС.

#смешанные единоборства#RCC#емельяненко александр
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