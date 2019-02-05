Рамзан Кадыров: Именно честь отличает Хабиба от лощенного ирландского забияки

ММА 05 февраля 2019 14:55 Автор: Липкин Антон

Глава Чечни встретился с чемпионом UFC.

Президент Чеченской республики Рамзан Кадыров рассказал о встрече с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«У меня в гостях был дорогой брат, легендарный боец UFC Хабиб Нурмагомедов, – написал Кадыров в телеграм-канале. – Его с раннего детства учили, что для кавказца высшим проявлением собственного достоинства является честь. Это не единственное качество настоящего мужчины, однако честь и только честь является для него самым главным качеством.

Именно это и отличало его от лощенного ирландского забияки, болтавшего о том, на что он не способен. Хабиб же, заставив его позорно сдаться, на самом деле не просто одержал эту, безусловно, важную победу над Конором. Он, в первую очередь, убедительно доказал, кто пытается унизить священный Кавказ, что пока стучит отважное сердце истинного горца, никому не удастся безнаказанно оскорбить наш общий Дом – наш Кавказ...

Хабиб – блестящий пример для подражания подрастающему поколению. Мы гордимся Хабибом и желаем ему удачи, здоровья и дальнейших побед!»

Напомним, в октябре прошлого года 30-летний российский боец защитил свой чемпионский титул в поединке с ирландцем Конором Макгрегором.