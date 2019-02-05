Менеджер Нурмагомедова: UFC моментально предоставит Конору шанс на титул, если Хабиб проиграет

ММА 05 февраля 2019 23:09 Источник: Телеканал «Матч ТВ»

Менеджер российского бойца MMA Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заявил, что организация хочет видеть Конора Макгрегора в статусе чемпиона.

– Можно бесконечно говорить о том, что будущим соперником Нурмагомедова станет Тони Фергюсон, Дастин Порье или Эл Яквинта, но UFC рассуждает с точки зрения промоушена, и они хотят вернуть Макгрегору титул.

Сейчас они сделают Макгрегору бой с Дональдом Серроне, против которого у него есть шанс. Я не думаю, что Ковбой это проходной вариант, но в этом поединке Конор может выиграть.

Они рассчитывают, что Нурмагомедов рано или поздно проиграет, и тогда они моментально предоставят Макгрегору титульный шанс.

Реванш Конора и Хабиба – это величайшее событие в истории UFC, но им невыгодно делать это в ближайшее время. Если Макгрегор будет уничтожен, а он опять проиграет досрочно, они больше не смогут зарабатывать на нем большие деньги, – приводит слова Абдель-Азиза «Матч ТВ» со ссылкой на ESPN.