Мирзаев проведет бой на турнире ACA 27 апреля в Москве

ММА 06 февраля 2019 12:39 Источник: ТАСС Автор: Гичунцев Артур

Встреча пройдет на "ЦСКА-Арене".

Президент Absolute Championship Akhmat (АСА) Алексей Яценко рассказал, когда российский боец смешанного стиля Расул Мирзаев вернется в октагон.

"Фроес – топовый бразильский полулегковес, тренируется в знаменитой академии Nova Uniаo в Рио-де-Жанейро под руководством легендарного наставника Андре Педернейраса.

По стилю Фелипе – ярко выраженный высококлассный ударник, расчетливый, техничный и думающий боец, с хорошим чувством тайминга. Фроес имеет черный пояс по джиу-джитсу, как и все опытные бразильцы.

Бой Филипе с Расулом обещает быть настоящим бойцовским зрелищем и будет интересен всем любителям ММА, так как оба по своим качествам являются техничными ударниками, которые будут рубиться до конца и не остановятся ни перед чем ради красивой победы", – цитирует Яценко ТАСС.

Добавим, что Фроес является спарринг-партнером бывшего чемпиона UFC Жозе Альдо.