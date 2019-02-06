Петр Ян: Однажды я попаду в первую пятерку рейтинга UFC

ММА 06 февраля 2019 17:48 Источник: MMA Fighting Автор: Сметанникова Дарья

Российский боец UFC Петр Ян поделился ожиданиями от предстоящего боя с Джоном Додсоном на турнире UFC Fight Night 145 в Праге, который пройдет 23 февраля.

«Для меня неважно, что Додсон проиграл в своем последнем бою. Он выше меня в рейтинге, входит в восьмерку сильнейших — это придаёт мне мотивации. Я хочу занять его место. Он достаточно опытен, но у него не такой большой арсенал. Он предсказуем и неразнообразен, я не думаю, что ему под силу меня удивить.

В 2019 году я планирую драться так же часто, как и в 2018-м. Многое будет зависеть от моего здоровья, но я однажды попаду в первую пятерку рейтинга. Многие меня не верят и это придает мне мотивации. Медленно, но верно мы продолжаем двигаться вперед», - цитирует Яна MMAFighting.

На счету Петра Яна три победы во всех трех боях UFC. У Додсона 20 побед при десяти поражениях.