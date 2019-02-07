Глава Rizin: После такого поражения Емельяненко пора завершать карьеру

ММА 07 февраля 2019 10:16 Источник: MMA Fighting Автор: Сметанникова Дарья

Глава японской организации Rizin Набуюки Сакакибара прокомментировал поражение Федора Емельяненко в финале Гран-при Bellator.

Емельяненко проиграл американцу Бейдеру в финале Гран-при Bellator. Бой завершился в первом раунде. На 35-й секунде россиянин пропустил мощнейший удар, после чего рефери остановил поединок.

«Я прилетел, чтобы провести несколько встреч и посмотреть бой Федора Емельяненко на Bellator. По моему мнению, после такого поражения, возможно, пора завершить карьеру. Конечно же ему самому принимать это решение. По этому поводу у меня смешанные чувства, потому что именно мы в 2015 году начали разговор с Федором о том, что можно попробовать вернуться. Поэтому мне неловко сейчас произносить это.

Он самый обожаемый боец в Японии. Конечно, и в США у него есть фанаты. Но Япония стала для него особым местом для карьеры. Пока он не завершил карьеру, мы надеемся, что он проведет еще один поединок в Японии когда-нибудь. Но, возможно, не сейчас», - приводит слова Сакакибары MMA Fightning.