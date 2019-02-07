Президент Союза ММА России: Хотел бы увидеть Емельяненко в бою с Вердумом или Миочичем

ММА 07 февраля 2019 10:22 Источник: «Р-Спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин прокомментировал возможное завершение карьеры Федора Емельяненко.

Емельяненко проиграл американцу Бейдеру в финале Гран-при Bellator. Бой завершился в первом раунде. На 35-й секунде россиянин пропустил мощнейший удар, после чего рефери остановил поединок.

«Федор в этом бою не показал всё свое техническое оснащение, он не смог раскрыться. Но это спорт, и это где-то дело случая. Рассуждения на тему «ему пора заканчивать» считаю очень преждевременными. Это бессмысленные выводы. Зная его не просто как друга, а как старшего товарища, руководителя, могу сказать, что это спортсмен с большим запасом сил, настроя, энергии и очень широкой душой.

Очень много людей, которые далеки от спорта и ММА, указывают Емельяненко на его возраст. Считаю, это ошибкой. Только сам Федор и его тренерский штаб могут оценить это в полной мере. Да, возможно, Емельяненко перешел свой пик карьеры, но его желание, настрой, умение принимать решения в бою ничуть не стали хуже. Я бы хотел увидеть бой Федора с Фабрисио Вердумом и, возможно, с (экс-чемпионом UFC Стипе) Миочичем», - цитирует Габдуллина «Р-Спорт».