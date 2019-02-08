В России стартует новый сезон чемпионата мира «Бои по правилам TNA» - Советский спорт
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ММА08 февраля 2019 10:11Источник: «Советский спорт»Автор: Ващенко Сергей

В России стартует новый сезон чемпионата мира «Бои по правилам TNA»

21 февраля в Казани четверо россиян выступят новом сезоне чемпионата мира «Боев по правилам TNA»-2019. Стартующий престижный турнир в 12-сезоне традиционно соберет сильнейших бойцов планеты. В течение года в супер-серии запланировано 8 отборочных этапов, которые определят обладателей чемпионских трофеев Кубка «TATNEFT».

В первом турнире нового сезона выступят четыре российских бойца. В весовой категории до 80 кг за путевку в 1/6 финала будет биться 5-кратный чемпион России, 5-кратный победитель розыгрыша Кубка мира, 2-кратный чемпион Европы и 2-кратный чемпион мира по кикбоксингу (WAKO), 24-летний россиянин Сергей Пономарев.

В весовой категории до 70 кг фанаты увидят в ринге двукратного победителя розыгрыша Кубка мира, 4-кратного чемпиона Чечни, победителя розыгрыша Кубка России по кикбоксингу в разделе К-1 2014 (WAKO) 25-летнего россиянина Сайфуллаха Хамбахадова (14 боев - 11 побед - 7 нокаутов).

Еще один россиянин чемпион России (GPRO), финалист чемпионата России (IFMA), призёр чемпионата России по муай-тай (IFMA) Шарабутдин Магомедов (6 побед - 5 нокаутов) не оставит равнодушными любителей единоборств в весовой категории до 80 кг.

Финалист "Боев по правилам TNA"-2018, 5-кратный чемпион России, призер чемпионата мира, финалист чемпионата Европы по кикбоксингу (WAKO) 26-летний россиянин Игорь Дармешкин (4 боя - 3 победы) снова отправиться в "крестовый поход" за престижным трофеем в супер-тяжелом весе свыше 80 кг.

#смешанные единоборства
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