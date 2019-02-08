«Я самый сексуальный боец UFC». Шоумен и комик Александр Ревва бросил вызов Макгрегору

ММА 08 февраля 2019 10:33 Источник: Instagram Автор: Гичунцев Артур

В крайнем поединке ирландец проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову.

Шоумен и комик Александр Ревва оставил пост в своем Instagram, посвященный ирландскому бойцу UFC Конору Макгрегору.

«Каждый день мы встречаем преграды на пути к большим целям.Мы преодолеваем их и движемся вперед, становясь быстрее и сильнее. Кто-то намеревается бросить все и спасовать перед трудностями? Только не я.

Я сильнее их всех. Я самый сексуальный боец UFC, и меня зовут Артур МакРеввор. Я вызываю на поединок главаря новой банды – Конора Макгрегора. Выйдем с тобой на поединок, малыш?» – написал Ревва.