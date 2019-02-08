«Я самый сексуальный боец UFC». Шоумен и комик Александр Ревва бросил вызов Макгрегору

В крайнем поединке ирландец проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову.
Шоумен и комик Александр Ревва оставил пост в своем Instagram, посвященный ирландскому бойцу UFC Конору Макгрегору.
«Каждый день мы встречаем преграды на пути к большим целям.Мы преодолеваем их и движемся вперед, становясь быстрее и сильнее. Кто-то намеревается бросить все и спасовать перед трудностями? Только не я.
Я сильнее их всех. Я самый сексуальный боец UFC, и меня зовут Артур МакРеввор. Я вызываю на поединок главаря новой банды – Конора Макгрегора. Выйдем с тобой на поединок, малыш?» – написал Ревва.
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Каждый день мы встречаем преграды на пути к большим целям. Мы преодолеваем их и движемся вперед, становясь быстрее и сильнее. Кто-то намеревается бросить все и спасовать перед трудностями? Только не я. Я сильнее их всех. Я самый сексуальный боец UFC, и меня зовут Артур МакРеввор. Я вызываю на поединок главаря новой банды - Конора МакГрегора. Выйдем с тобой на поединок, малыш? @parimatch.ru #чозажелтый #заряженпобеждать
Публикация от Ревва Александр (@arthurpirozhkov)