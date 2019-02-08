Анатолий Малыхин: Намерен биться с лучшими бойцами планеты в UFC

ММА 08 февраля 2019 10:34 Автор: Липкин Антон

Чемпион мира по MMA планирует выступать в UFC.

Российский боец Анатолий Малыхин, подписавший контракт с компанией Gagarin Sports Management, рассказал о своих ближайших планах.

«Уверен, что впереди нас ждет еще больше побед, мы настроены показать свои возможности в UFC, и биться с лучшими бойцами планеты, – приводит слова Малыхина пресс-служба Gagarin Sports Management. – Сейчас я готовлюсь к своему следующему бою, который состоится 4 марта на моей родине в Кузбассе. И я заряжен на победу».

Отметим, что 31-летний Малыхин – чемпион мира по ММА. За свою профессиональную карьеру он провел четыре поединка и во всех одержал победы.

Свой предыдущий бой он провел 27 декабря 2018 года и победил сабмишном Магомедбага Агаева.