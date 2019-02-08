Президент UFC: Если Силва проиграет Адесанье, это будет конец для него - Советский спорт
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ММА08 февраля 2019 12:20Источник: TMZ.comАвтор: Гичунцев Артур

Президент UFC: Если Силва проиграет Адесанье, это будет конец для него

Этот поединок станет соглавным событием турнира UFC 234, который состоится 10 февраля в Австралии.

Президент UFC Дана Уайт дал комментарий перед боем бразильца Андерсона Силвы против новозеландца Исраэля Адесаньи.

"Мне нравится Силва. Особенно то, что при всех своих достижениях, он по-прежнему хочет стать чемпионом.

Сейчас ему предстоит провести бой против серьезного соперника, который выиграл все бои.

Что будет, если Силва проиграет нокаутом? Не знаю, думаю это конец для него, хотя, об этом парне невозможно говорить с уверенностью", – цитирует Уайта TMZ.

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