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ММА08 февраля 2019 13:06Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

Бывший боец UFC пожертвует головной мозг для исследований

Об этом он заявил в интервью PVT.

Бразильский боец смешанного стиля Вандерлей Силва сообщил о желании стать донором головного мозга после своей смерти.

42-летний спортсмен заявил, что на протяжении всей карьеры страдал от последствий сотрясений, что побудило его пожертвовать мозг для изучения учеными.

Напомним, Силва провел 49 боев на профессиональном ринге и одержал 35 побед.

Последний бой бразилец провел 24 июня 2017 года, проиграв Чейлу Соннену единогласным решением судей на турнире Bellator 180.

#ufc#силва вандерлей#смешанные единоборства#Bellator (промоутерская компания)
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