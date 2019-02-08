Бывший боец UFC пожертвует головной мозг для исследований

Об этом он заявил в интервью PVT.
Бразильский боец смешанного стиля Вандерлей Силва сообщил о желании стать донором головного мозга после своей смерти.
42-летний спортсмен заявил, что на протяжении всей карьеры страдал от последствий сотрясений, что побудило его пожертвовать мозг для изучения учеными.
Напомним, Силва провел 49 боев на профессиональном ринге и одержал 35 побед.
Последний бой бразилец провел 24 июня 2017 года, проиграв Чейлу Соннену единогласным решением судей на турнире Bellator 180.