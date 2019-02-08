Дана Уайт: Если Макгрегор и Серроне хотят подраться, я поддерживаю эту идею

ММА 08 февраля 2019 13:34 Источник: MMAjunkie Автор: Гичунцев Артур

В крайнем поединке ирландец проиграл Хабибу Нурмагомедову.

Президент UFC Дана Уайт рассказал о своем отношении к возможному поединку между Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне.

"Я хотел бы увидеть этот поединок летом 2019 года. Они хотят подраться. Дональд готов выйти против любого бойца. То же самое касается Конора. Если они хотят боя, то я поддерживаю эту идею", – приводит слова Уайта MMA Junkie.

Отметим, что Серроне является рекордсменом UFC по числу побед. На сегодняшний день американец 22 раза выходил победителем.