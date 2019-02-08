Дана Уайт: Если Макгрегор и Серроне хотят подраться, я поддерживаю эту идею - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
ММА08 февраля 2019 13:34Источник: MMAjunkieАвтор: Гичунцев Артур

Дана Уайт: Если Макгрегор и Серроне хотят подраться, я поддерживаю эту идею

В крайнем поединке ирландец проиграл Хабибу Нурмагомедову.

Президент UFC Дана Уайт рассказал о своем отношении к возможному поединку между Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне.

"Я хотел бы увидеть этот поединок летом 2019 года. Они хотят подраться. Дональд готов выйти против любого бойца. То же самое касается Конора. Если они хотят боя, то я поддерживаю эту идею", – приводит слова Уайта MMA Junkie.

Отметим, что Серроне является рекордсменом UFC по числу побед. На сегодняшний день американец 22 раза выходил победителем.

#смешанные единоборства#ufc#уайт дана#макгрегор конор#серроне дональд
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта