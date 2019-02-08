Первый пояс чемпиона ACA будет разыгран 16 января в Польше

ММА 08 февраля 2019 13:47 Источник: «Советский спорт» Автор: Ващенко Сергей

16 февраля под сводами Torwar-арены в Варшаве в главном бою турнира ACA 92 будет разыгран первый пояс чемпиона лиги ACA в категории до 93 кг между польским полутяжеловесом Карол Селински (16-6-1) и чемпионом ACB Довлетджаном Ягшимурадовым (16-5-1) из Туркменистана.

Также в рамках турнира пройдет 14 боев с участием бойцов лиги ACA из 9 стран:

свыше 93 кг: Зелимхан Умиев (Россия) - Даниель Омельянчук (Польша);

до 84 кг: Ибрагим Чужигаев (Россия) - Петр Штрус (Польша);

свыше 93 кг: Тони Джонсон (США) - Денис Смолдарев (Эстония);

до 70 кг: Брайн Фостер (США) - Абдул-Азиз Абдулвахабов (Россия);

до 77 кг: Сиро Родригес (Бразилия) - Асламбек Саидов (Польша);

до 66 кг: Франтц Слиоа (Швеция) - Адлан Батаев (Россия);

до 88кг: Ярослав Лех (Польша) - Радослав Пачуски (Польша);

до 93 кг: Хорхе Гонсалес (Мексика) - Люк Барнатт (Великобритания);

до 84 кг: Вендерес Карлос (Бразилия) - Рахман Джанаев (Россия);

до 70 кг: Эфраин Эскудейро (Мексика) - Амирхан Адаев (Россия);

до 70 кг: Хункар-Паша Осмаев (Россия) - Аурел Пиртеа (Румыния);

до 57 кг: Жозель Сильва (Бразилия) - Магомед Гиназов (Россия);

свыше 93 кг: Давид Кобера (Польша) - Матеуш Лазовски (Польша);

до 57 кг: Гжегож Джоняк (Польша) - Шамад Эрзанукаев (Польша).