На турнире ММА в Германии произошла массовая драка (видео)

ММА 08 февраля 2019 14:03 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В Германии на турнире смешанных единоборств произошла массовая потасовка с участием угловых и поддерживающих спортсменов.

В пятом раунде один из бойцов начал наносить сильные добивающие удары по своему оппоненту. Угловые проигрывающего участника выбросили полотенце в знак просьбы остановить поединок. Однако рефери боя не заметил этот жест, что позволило бойцу нанести по своему сопернику еще несколько добивающих ударов.

После остановки боя в клетку запрыгнул угловой проигравшего. Через несколько секунд в клетке уже были представители обеих команд.