На турнире ММА в Германии произошла массовая драка (видео) - Советский спорт
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ММА08 февраля 2019 14:03Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

На турнире ММА в Германии произошла массовая драка (видео)

В Германии на турнире смешанных единоборств произошла массовая потасовка с участием угловых и поддерживающих спортсменов.

В пятом раунде один из бойцов начал наносить сильные добивающие удары по своему оппоненту. Угловые проигрывающего участника выбросили полотенце в знак просьбы остановить поединок. Однако рефери боя не заметил этот жест, что позволило бойцу нанести по своему сопернику еще несколько добивающих ударов.

После остановки боя в клетку запрыгнул угловой проигравшего. Через несколько секунд в клетке уже были представители обеих команд.

#смешанные единоборства
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