На турнире ММА в Германии произошла массовая драка (видео)

В Германии на турнире смешанных единоборств произошла массовая потасовка с участием угловых и поддерживающих спортсменов.
В пятом раунде один из бойцов начал наносить сильные добивающие удары по своему оппоненту. Угловые проигрывающего участника выбросили полотенце в знак просьбы остановить поединок. Однако рефери боя не заметил этот жест, что позволило бойцу нанести по своему сопернику еще несколько добивающих ударов.
После остановки боя в клетку запрыгнул угловой проигравшего. Через несколько секунд в клетке уже были представители обеих команд.