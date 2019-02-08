Хавьер Мендес: Конор называл отца Хабиба крысой, насмехался над его религией и страной. Чего вы ожидали?

ММА 08 февраля 2019 18:26 Источник: Sport24.ru Автор: Сметанникова Дарья

Тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес поделился мнением насчет потасовки своего подопечного после победы над Конором Макгрегором на турнире UFC 7 октября.

«Я не поощряю подобные действия моих спортсменов. Но давайте признаем: Конор называл отца Хабиба крысой, насмехался над его религией и страной, предлагал выпивку на пресс-конференции. Чего вы ожидали?

Я бы хотел, чтобы Конор не говорил такие вещи. Хотел бы, чтобы это как-то регулировалось. Прежде всего, это спорт. Двое людей выясняют, кто сильнее. Но за пределами клетки вы должны оставаться профессионалами. Но как после всего того, что сказал Конор, можно в чем-то обвинять Хабиба? Он просто закончил то, что начали Конор и его команда.

Когда полиция провела нас в раздевалки, Хабиб сказал: «Тренер, я извиняюсь. Не знаю, что на меня нашло. Сорвался». Я сказал ему, что все разрешится. И через 10 минут ему позвонил Владимир Путин. Я подумал: «Ничего себе!» Путин сказал, что гордится Хабибом и тем, что он отстоял свою страну», - приводит слова Мендеса Sport24.ru.