Хавьер Мендес: Бой с Фергюсоном прошел бы для Хабиба гораздо легче, чем с Макгрегором

ММА 08 февраля 2019 18:52 Источник: Sport24.ru Автор: Сметанникова Дарья

Тренер Хавьер Мендес прокомментировал возможный бой своего подопечного Хабиба Нурмагомедова с американцем Тони Фергюсоном.

«Думаю, что бой с Фергюсоном прошел бы для Хабиба гораздо легче, чем с Макгрегором. Поединок с Конором считаю самым тяжелым для Хабиба. И посмотрите, что Хабиб с ним сделал. У Тони есть небольшой шанс, если он рассечет локтями. Болевые? Есть такой вариант, но, думаю, его навыков не хватит, чтобы провести болевой Хабибу. Тони — хороший боец, но извините, я не вижу в его лице особенно тяжелого испытания для Хабиба», - цитирует Мендеса Sport24.ru.

Напомним, Нурмагомедов получил дисквалификацию в виде 9 месяцев и штрафа в 500 тысяч долларов. Ожидается, что он сможет выступить в ноябре.