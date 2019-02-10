Адесанья победил Сильву на турнире UFC 234 - Советский спорт
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ММА10 февраля 2019 09:00Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

Адесанья победил Сильву на турнире UFC 234

Поединок прошел в Мельбурне.

Новозеландский боец смешанного стиля Исраэль Адесанья победил бывшего чемпиона UFC Андерсона Сильву на турнире в Австралии.

Поединок прошел всю дистанцию, а по его итогам судьи отдали победу 29-летнему Адесанье – 29-28, 30-27, 30-27.

Также на этому шоу выступили Ландо Ванната, который победил болевым приемом Маркоса Мариано, а также Рикки Саймон. Он одолел Рани Яхья единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-25).

В других боях Монтанья Де Ла Роза болевым приемом одолела Надю Кассем, а Сэма Алви проиграл техническим нокаутом Джиму Круту.

#ufc#смешанные единоборства#адесанья исраэль#сильва андерсон
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