Адесанья победил Сильву на турнире UFC 234

ММА 10 февраля 2019 09:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Поединок прошел в Мельбурне.

Новозеландский боец смешанного стиля Исраэль Адесанья победил бывшего чемпиона UFC Андерсона Сильву на турнире в Австралии.

Поединок прошел всю дистанцию, а по его итогам судьи отдали победу 29-летнему Адесанье – 29-28, 30-27, 30-27.

Также на этому шоу выступили Ландо Ванната, который победил болевым приемом Маркоса Мариано, а также Рикки Саймон. Он одолел Рани Яхья единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-25).

В других боях Монтанья Де Ла Роза болевым приемом одолела Надю Кассем, а Сэма Алви проиграл техническим нокаутом Джиму Круту.